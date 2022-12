Chef Rubio tra i 24 denunciati da Liliana Segre per le minacce online

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tra i 24dalla senatriceper lenei suoi confronti c’è anche. Lo scrive oggi La Stampa, segnalando che quello del cuoco Gabriele Rubini è uno dei nomi segnalati per l’apertura dell’inchiesta. L’intenzione di denunciare l’aveva annunciata la stessa, insieme all’avvocato Vincenzo Saponara, lo scorso novembre al Forum nazionale delle donne ebree d’Italia. In particolare, la senatrice e testimone della shoah stata destinataria di messaggi di odio, anche di carattere antisemita, di insulti e didi morte. «Per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano. Ma adesso lo denuncio. Poi è anche cattivo augurarmi la morte a 92 anni», aveva detto all’epoca ...

