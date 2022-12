Calcio | Milan In amichevole battuto 3 - 2 il Lumezzane in rimonta

All'ora di gioco Pioli ha rivoluzionato la squadra e ilè riuscito a rimontare grazie ai suoi giovani: in gol Alesi al 68', ha firmato il definitivo 3 - 2 Eletu al 78'. - foto LivePhotoSport - .Finisce 3 - 2 l'amichevole di Milanello tra ile il Lumezzane, squadra di Serie D. Rossoneri senza Diaz (a riposo dopo l'allenamento mattutino particolarmente intenso) e Saelemaekers, recuperato ma non ancora pronto per giocare. Pioli, ...Si apre con una vittoria il ritiro invernale del Milan in attesa del ritorno in campionato: a Milanello, i rossoneri battono 3-2 il Lumezzane. Un successo che arriva in rimonta, visto che la capolista ...54' GOL DEL LUMEZZANE!!! Ospiti di nuovo avanti con un grandissimo gol di Mauri che calcia dalla distanza con il destro e la palla finisce all'incrocio dei pali. 52' Angolo per ...