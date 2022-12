Basket femminile | EuroCup | Venezia batte Gernika dopo un overtime

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Sì è concluso da poco il match della quinta giornata ditra l’Umana Reyere il LointekBizkaia. Sfida di vertice del gruppo H, con le venete che arrivavano all’appuntamento ancora imbattute, mentre le spagnole inseguivano con 3 successi e 1 ko, subito proprio in casa controlo scorso 2 novembre. Ecco come è andata. UMANA REYER– LOINTEKBIZKAIA 68-65 Fatica in attaccoin avvio di match eil canestro iniziale di Yasuma arriva un parziale perdi 10-0 nei primi tre minuti di partita. Kuier sblocca la Reyer, Cubaj la riporta a -4, ma un nuovo parziale di 8-0 per le spagnole porta le due squadre a chiudere il primo quarto sull’8-18 per le ospiti. ...

