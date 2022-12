Seth Rollins sul legame con Roman e Moxley | “Non siamo più uniti come prima”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il 2012 si chiudeva con l’arrivo in WWE di una nuova stable destinata a segnare per sempre il Wrestling, lo Shield. Il gruppo era formato da tre giovani talenti,Reigns,e Dean Ambrose, che il pubblico di allora aveva potuto apprezzare nel territorio di sviluppo di Stamford, ossia NXT. Lo Shield fece capolino in occasione di Survivor Series, imponendosi in breve tempo sul palcoscenicoun compendio di forza, astuzia e quel pizzico di follia. Poi le strade dei tre si sono separate due anni dopo, e tolta qualche reunion celebrativa, si sono definitivamente allontanate con l’approdo di(il fu Dean Ambrose) in AEW. I due rimasti fedeli alla compagnia dei McMahon’s hanno intrapreso strade da singoli, affermandosidue punti cardini del panorama WWE. ...