Putin | «Operazione speciale può durare di più | cresce minaccia di guerra nucleare»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) «Ladi unasta aumentando», dice il presidente russo Vladimiral Consiglio per i diritti umani della Russia, dove ha commentato lo scenario futuro della «» in Ucraina.ha spiegato che le armi nucleari sono «uno strumento di difesa per rispondere a un eventuale attacco». Per poi aggiungere: «Non siamo impazziti. Sappiamo cosa sono le armi nucleari, abbiamo questi mezzi che si trovano in uno stadio più sviluppato e moderno di qualsiasi altro Paese al mondo. Ma non abbiamo intenzione di agitare queste armi come un rasoio davanti a tutto il mondo. Si tratta di un fattore di deterrenza». Secondo il leader del Cremlino la Russia si sta concentrando sull’utilizzo di «mezzi pacifici» ma se non ci fossero alternative, ...