Tiscali Notizie

Si è tenuta questo pomeriggio, presso la suggestiva Aula Magna dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze, la consegna delDe Luca - L'Etica a Scuola". Il riconoscimento, giunto alla sua IV edizione, è stato conferito in occasione della "Cerimonia di Consegna dello Spadino agli Allievi del 1 Corso" della ...Hanno ricevuto il prestigioso, la medaglia d'argento coniata per l'occasione dall'Istituto ... Valentino Libro, Giovanni Capuozzo, Raffaele e Ciro Magnetti,Civitiello, Pasquale Poerio, ... Premio Davide De Luca - L'Etica a Scuola 2022 Roma, 7 dic. (askanews) - Si è tenuta questo pomeriggio, presso la suggestiva Aula Magna dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) ...Ha la forma di un pallone in cristallo, ma testimonia il grande cuore generoso, il primo trofeo del Moncalvo Calcio nella sua giovane storia. Il sodalizio biancorosso è stato premiato la settimana sco ...