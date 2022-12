Portanova | condannato a 6 anni per stupro | continuerà a giocare col Genoa Repubblica

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La vicenda Manoloa seidi carcere perma chea essere convocato dal. Ne scrivea seiper violenza sessuale di gruppo, main Serie B. Per il calciatore dele della Nazionale Under 21, Manoloè arrivata la sentenza di primo grado al Tribunale di Siena. L’accusa per lui, assieme ad altri due imputati, è di aver violentato nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 una studentessa di 21dentro un appartamento. Ieri il calciatore, 22e giudicato con rito abbreviato, è uscito dall’aula teso e scuro in volto: «Io sono ...

a sei anni per violenza sessuale di gruppo, ma continuerà a giocare in Serie B. Per il calciatore del Genoa e della Nazionale Under 21, Manoloè arrivata la sentenza di primo ...Il centrocampista del Genoa si difende: 'Sono innocente'. Stessa pena inflitta allo zio. La studentessa di 22 anni vittima dello stupro: 'Finalmente è stata fatta ...Il tribunale accoglie le tesi dell’accusa. La vittima: “Ho pianto di gioia, giustizia è fatta”. Verso il ricorso in appello ...Il centrocampista: “Che devo dire Sono innocente”. La vittima ha pianto di gioia: “La giustizia mi ha creduto” ...