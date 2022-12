Napoli | Simeone e il messaggio ai gufi | 'Sperano che qualcosa ci vada male | noi vogliamo stancarli'

Ilinizia a scaldarsi per la prima, e complicata, sfida del 4 gennaio al San Siro contro l ' Inter . Di seguito la diretta del match...Dentro Hysaj, Demme, Gaetano, Ndombele,, Zerbin, Zedadka. Inizia la ripresa. Termina così il primo tempo,avanti 0 - 2. 37' Rientra in campo Politano, non sembra niente di grave. 35' ...86'- ACCORCIA LE DISTANZE L'ANTALYASPOR CON OZMERT! Il capitano turco realizza dal calcio piazzato: palla vicina all'icrocio, non ci arriva Marfella. 85' - Fallo al limite dell'area di Zerbin, punizio ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...