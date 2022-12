Manovra finanziaria | Cuzzilla Cida | Le modifiche al sistema fiscale colpiscono i manager

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati, ha inviato ieri gli emendamenti di modifica alla2023 alla Commissione Bilancio della Camera: riguardano il regimesui premi di risultato e di deducibilitàper i contributi versati ai Fondi di previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa, politiche attive, incentivi per l’impiego di personale dirigenziale, la revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni, sanità e scuola. L’invio degli emendamenti segue il colloquio che si è tenuto il giorno prima tra il Presidente Stefanoe il Presidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori. ...

La Cida, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati, ha inviato ieri gli emendamenti di modifica alla2023 alla Commissione Bilancio della Camera: riguardano il regime fiscale sui premi di risultato e di deducibilità fiscale per i contributi versati ai Fondi di previdenza complementare e ...Lo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i mille euro, previsto dalladel Governo Meloni, sarà a carico degli Enti locali Ma c'è anche una questione più prettamente. A porla ...L’allarme di Confartigianato che proporrà emendamenti alla legge di bilancio. Boschetto: “Fase drammatica per l’Italia e l’Europa” ...Limite Isee per bonus luce e gas 2023, a quanto ammonta. Fra fasce di reddito e consumi, a chi spetta e le ultime news sul bonus sociale.