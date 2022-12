Juventus | niente riscatto | assalto al big dell’Inter

la Repubblica

Il caso che sta scuotendo lacontinua a tenere banco, con l'attenzione massima anche da parte delle istituzioni, non ... Abodi ferma Lotito: "norme ad hoc per la Serie A" . Abodi: "Il ...Domenica 4 dicembre il centrocampista exha giocato 58 minuti nella sconfitta contro il Cittadella . Martedì 6 dicembre Portanova ha chiesto e concesso un permesso dal Genoa per assistere al ... Juventus, niente ritiro: sosta invernale tra Torino e mercato. Per la difesa obiettivo Karsdorp Paolo Ziliani ha commentato le vicende di giornata attraverso il suo profilo Twitter: 'De Sciglio ha detto la verità ai magistrati e viene accusato'.Thomas Tuchel non andrà in Serie A e quindi sfuma il sogno per Inter e Juventus: l'alleantore tedesco allenerà la Germania ...