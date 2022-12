Il simbolo del Natale in mostra | partecipa anche tu al Gioco dei Presepi 2022

Genova - E' stata rimossa nella notte, in via San Vincenzo, l'edicola abbandonata da anni e divenutadegrado in città. Tecnici comunali e ditte autorizzate hanno smontato la struttura e l'hanno rimossa con l'ausilio di un mezzo. Da anni i CIV San Vincenzo Chic e i residenti chiedevano al ...IlNatale in mostra Oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, è Sant'Ambrogio e secondo la tradizione milanese proprio in questa occasione si deve realizzare il Presepe e decorare la casa a festa ...di Rita Maria Stanca I giovani tra i 15 e i 19 anni, necessita di orientamento e supporto umano, un’esigenza che proiettano anche nel futuro contesto professionale. È quanto emerge dalla ricerca “La ...Proseguite pure quel coro. Pedro, Pedro, Pedro, Pe, praticamente il meglio... Della Lazio: «Chi dice che tornerà al Barcellona a giugno Impossibile, il contratto è ...