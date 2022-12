Germania | Flick resta allenatore | guiderà in Europei ' 24

Sky Sport

Lanon cambia: avanti con Hansiin panchina . È questa la decisione presa dalla Federcalcio tedesca dopo l'incontro che si è svolto in giornata tra il presidente della DFB, Bernd Neuendorf,...guiderà la squadra tedesca agli Europei del 2024, che si svolgeranno proprio in. Lo ha comunicato oggi la Federazione calcistica tedesca Dfb, che rinnova la fiducia all'allenatore. Lo ... Germania, Flick resta CT fino al 2024: "Ottimisti per l'Europeo in casa" Il Commissario tecnico della Germania e la federcalcio hanno comunicato la decisione in vista di Euro2024 Nonostante la deblacle in Qatar con l'uscita ai gironi del Mondiale, Hansi Flick rimarrà il Co ...