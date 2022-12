Aurora Ramazzotti partorirà a Lugano | il sopralluogo in clinica

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) È iniziato il conto alla rovescia in vista del parto di, previsto ad aprile 2023 e da poco entrata nel sesto mese di gravidanza, nonostante lei inizi già a considerare piuttosto ingombrante il suo pancione. La figlia di Michelle Hnziker ed Erosnon ha ancora rivelato quale sia il nome scelto per il bambino, l’unica certezza è che si tratta di un maschio. In attesa di quel momento, la futura mamma ne ha approfittato per andare a visitare ladove darà alla luce il suo primogenito. La scelta è ricaduta su una struttura di, laSant’Anna di Sorengo, in Svizzera, definita anche la “dei Vip” per il tipo di servizio che è in grado di offrire, oltre che per essere stata scelta anche da altri personaggi famosi per ...