Alba Parietti | “Quando mio figlio è nato sembrava una banana | era di una bruttezza rara” Francesco Oppini reagisce in diretta così

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Questo è body shaming, me lo fa mia madre insulla Rai. Ti querelerò nel pomeriggio!”. Con questo commento scherzosocommenta le parole spese nei suoi confronti dalla madrea Oggi è un altro giorno. Mamma esi raccontano nel programma di Serena Bortone nella puntata in onda il 6 dicembre. Un racconto che parte da molto lontano, dal giorno in cuiè venuto alla luce. IL COMMENTO SUL– “Il parto difu terribile” ammette la showgirl, che ricorda le interminabili ore del travaglio. “Da lì avrei dovuto capire tutto. La rottura delle acque alle 6 del pomeriggio, nascita alle otto e mezza del mattino dopo. Ho partorito ...

, a Oggi è un altro giorno , ha sfatato il celebre detto " Ogne scarrafone è bell' a mamma soja " spendendo parole decisamente poco lusinghiere nei confronti di Francesco Oppini , il ...Ad un certo punto la giornalista gli ha fatto notare che in qualche modo ha scalzato la sua collega, che sarebbe dovuta partire proprio stasera con il talent show Non sono una signora (pare ... Alba Parietti spinge cinque volti noti a diventare Drag Queen per una sera Alba Parietti, il cantautore svela: "Perchè vado in onda al suo posto Forse sentiva il peso dei Mondiali" Stasera inizierà il nuovo programma condotto ...Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, si è trovato nella situazione di ascoltare parole molto forti su di sé da parte della madre e ora sembra non voglia passarci sopra.