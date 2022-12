Tavolo Automotive - Urso | Serve una risposta europea a Usa e Cina

Leggi su quattroruote

(Di martedì 6 dicembre 2022) assolutamente necessario creare una politica industrialeper rispondere sia alla sfida sistemica con i produttori dell'Oriente come India e, sia a quella con gli Stati Uniti che hanno da poco messo in campo una massiccia politica di aiuti, attraverso incentivi e sussidi a sostegno del settore automobilistico americano". Così il ministro dello Sviluppo economico, Adolfo, ha commentato l'ultima riunione del, facendo così eco ad analoghe proposte avanzate, per esempio, dal presidente francese Emmanuel Macron. "Per questo motivo - ha aggiunto- l'Italia insieme ai grandi paesi europei manifatturieri come Francia e Germania deve lavorare con la Commissioneper una politica attiva e propositiva per consentire a chi vuole di ...