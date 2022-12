Regno Unito | allarme streptococco | 9 bambini morti nelle ultime settimane

Leggi su tpi

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ènel: sono saliti a nove i casi dideceduti dopo aver contratto l’infezione batterica in una forma particolarmente aggressiva. Questa mattina l’ultima vittima, una alunna di cinque anni che frequentava la Black Mountain Primary School di Belfast, nell’Irlanda del Nord. Si è ammalata gravemente la scorsa settimana ed è stato curato presso il Royal Belfast Hospital for Sick Children, ma non ha risposto alle cure. Venerdì l’Agenzia di sanità pubblica (PHA) ha inviato una lettera ai genitori deidell’istituto, chiedendo di portare i piccoli in una clinica per essere visitati da un medico e ricevere un ciclo preventivo di antibiotici. Colin Brown, vicedirettore dell’Agenzia, ha dichiarato a Sky News che esistono delle linee guida che ...