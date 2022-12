“Presto impiccheremo i dissidenti” | le minacce degli Ayatollah a chi protesta in Iran

(Di martedì 6 dicembre 2022) I toni della repressione insi alzano e assumono sempre più i connotati di una rappresaglia. “I rivoltosi, condannati a morte per ‘Muharebeh’ o ‘Fesad fel arz’ (‘Guerra contro Dio e Corruzione sulla Terra’, due capi d’accusa della legge islamicaiana) saranno impiccati”, fa sapere il capo della magistraturaiana Gholamhossein Ejei in riferimento a un gruppo di persone arrestate durante proteste dopo l’omicidio di Mahsa Amini. “Sono state emesse anche alcune altre sentenze di reclusione a lungo termine”, ha aggiunto, minacciando chiunque provochi la rivolta popolare o incoraggi gli altri a scioperare. È notizia di pochi giorni fa la sentenza di condanna alla pena capitale per Fahimeh Karimi, allenatrice di pallavolo e madre di tre figli, che a Pakdasht, nella provincia di Teheran, ha preso a calci un ...

