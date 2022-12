Il MEF dice no all’emendamento salva-calcio sulle tasse

Linkiesta.it

... come ad esempio quello della scuola, siche i lavoratori devono guadagnare di più. Questo non ... So che è stato fatto ed è al controllo dele del Ministro della Pubblica amministrazione. ......e della Ragioneria, che erano l'architrave su cui poggiava tutto e agivano in filo diretto con Palazzo Chigi, com'è logico per una misura da 200 miliardi più 100 di fondi ordinari". Amendola... Amendola spiega che se il Pnrr è in ritardo la colpa non è del governo Draghi La premier Giorgia Meloni frena sull’innalzamento a 60 euro dell’importo degli acquisti che possono essere effettuati senza Pos: “La soglia dei 60 euro è indicativa può essere anche più bassa, c’è un ...Fratelli d’Italia e Forza Italia chiedono di posticipare la stretta sul 110%. Ora la parola passa al ministero dell‘Economia per sbrogliare il nodo coperture ...