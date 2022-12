Germania | ufficiali le dimissioni di Bierhoff

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’ex attaccante Oliverha rassegnato le propriedall’incarico dirigenziale della federazione tedesca Dopo la deludente eliminazione ai gironi nei Mondiali 2022 in Qatar, Oliversi è dimesso dall’incarico dirigenziale che ricopriva nella federazione tedesca. L’ex attaccante di Udinese e Milan aveva iniziato a lavorare per la Nazionale nel 2004 quando iniziò come team manager della prima squadra. Dal 2018, invece, era il direttore sportivo della Nazionale e delle Accademie tedesche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

