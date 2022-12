(Di martedì 6 dicembre 2022) Sonomoltepersone rimaste uccise durante le proteste in, anche in casi in cui non hanno preso parte direttamente alle manifestazioni e un numero elevato di persone morte, inclusi ...

Agenzia ANSA

Sonomolte delle persone rimaste uccise durante le proteste in Iran, anche in casi in cui non hanno ... inclusi bambini, fa parte dietniche emarginate. I team della Bbc, utilizzando ...Una seconda ondata rivoluzionaria, dopo il Settantanove, guidata dalle, si chiede Paolo ... gli arresti, agitando sempre gli stessi due nemici esterni (Israele e Usa) e interni (... 'Donne di minoranze etniche maggioranza delle vittime in Iran' - Ultima Ora Sono donne molte delle persone rimaste uccise durante le proteste in Iran, anche in casi in cui non hanno preso parte direttamente alle manifestazioni e un numero elevato di persone morte, inclusi bam ...Babak Payami, Leone d’argento a Venezia: «Riforme ingannevoli. Questa è una protesta storica: è l’unica che non chiede qualcosa al regime ma ne contesta le fondamenta» ...