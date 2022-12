Capelli bianchi più sani e forti | i falsi miti da sfatare

(Di martedì 6 dicembre 2022) In materiasono molti idasuigrigi e. Ne abbiamo parlato con il Dottor Carlos Portinha, Direttore dell’Insparya Science and Clinical Institute di Porto e Direttore Scientifico del Gruppo Insparya appena inaugurato a Milano. Leggi anche ›grigi, quando smettere di fare la tinta? ›, un atto di libertà: come imparare a gestirli e valorizzarli con i consigli dell’esperto ...

Elle

Nel 1986, quell'Agassi che Lendl definiva "un dritto e un taglio di", accompagnato da un ... Altro che i gestidi Stefan Edberg. Bollettieri crebbe una nidiata di campioni: come l'altro ...Le quattro pareti sono coperte da pannelli di legno ed è contro uno di quelli che una minuta signora, ipiùdella gonna ampiamente sotto il ginocchio, mi dà le spalle e gioca con ... Capelli bianchi a 20 anni, come gestirli e come coprirli Proprio come le chiome, le sopracciglia si colorano di rosso e viola, scompaiono con il decolorante e si mettono in piega con le cere. A casa ...Francesca Cipriani ha sposato il compagno Alessandro Rossi: lo scorso weekend i due hanno pronunciato il fatidico sì a Roma, diventando protagonisti ...