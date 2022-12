Il Sole 24 ORE

... che nel 1507 cambiò il proprio cognome in onore di Dante Alighieri: 'Diciamo che l'è una cosa ... nella Sala Beatrice e nella Corte di Cosimo I di Palazzo Portinari Salviati aIscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Musica,e cultura: KNOTFEST ITALY si svolgerà domenica 25 giugno 2023 all' Arena Parco Nord di ...di, ... Arte, a Firenze in mostra la donna secondo Grazia Danti - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...