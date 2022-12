Argentina | Di Maria torna in gruppo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ottime notizie per l’e per il CT Scaloni in vista del quarto di finale in programma venerdì contro l’Olanda. Prosegue senza alcun intoppo il recupero di Angel Di, assente negli ottavi di finale contro l’Australia a causa di un problema muscolare patito nel finale di partita contro la Polonia, nell’ultima sfida della fase a gironi. Dopo che ieri aveva svolto un programma di tipo personalizzato, oggi l’esterno della Juventus èto ad allenarsi incon i propri compagni. L’tornerà in campo venerdì sera, come già scritto in precedenza, contro l’Olanda nei quarti di finale e lui ci sarà. Scaloni dovrà decidere ovviamente come gestirlo e ciò sarà chiaro soprattutto dopo i prossimi allenamenti: le possibilità di essere titolare ci sono. Fantacalcio.it ...