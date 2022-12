Abodi | «Diritti tv? Si a contratti più lunghi | ma non prorogando quelli esistenti» colpo a Dazn

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il Ministro dello Sport Andreatorna sul tema calcio intervistato dall’Ansa. Il Ministro ha toccato le tematiche legate alla questionetv bissando poi alla domanda sulla rateizzazione delle tasse. Suitv “Cosi come ho più volte confermato al presidente della Lega calcio di A, Lorenzo Casini, e al presidente della federcalcio, Gabriele Gravina, alcune delle proposte fatte al senato facevano parte di un pacchetto di norme del governo dedicato alla competitività del sistema calcistico italiano. Sono favorevole alla estensione da tre a cinque anni deicon i licenziatari televisivi per itv domestici, ho chiesto però una riformulazione del testo proposto che prevedeva, secondo me inopportunamente, una proroga di due anni suiin essere. Sono ...

Tra le modifiche a cui il governo e la maggioranza stanno lavorando sembra in discesa la strada per l'estensione dei diritti tv: il ministro dello sport Andrea Abodi è favorevole all'estensione da tre a cinque anni per i diritti tv domestici, ma non con la proroga dei contratti in essere. Inoltre credo sia importante contrastare sempre più duramente il fenomeno criminale della pirateria.