3 trattamenti che fanno bene alla pelle e alla mente

(Di martedì 6 dicembre 2022) Lineamenti stanchi, sguardo affaticato, colorito grigio... Il nostro viso spesso tradisce le nostre emozioni più profonde. Per restituirgli tutto il suo splendore, in Francia spopolano protocolli di ultima generazione che combinano, nella stessa seduta, i gesti tradizionali concheanche allo spirito. In modo che la pace interiore si veda anche fuori

