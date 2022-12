Milano | albero crolla sulle auto in sosta | panico in strada

Attimi di terrore questa mattina in via de Amicis, nel cuore di. Un grossoè crollato all'improvviso sulle auto in sosta. Almeno quattro i mezzi coinvolti: una Opel di colore grigio è rimasta schiacciata dal tronco, danneggiata un'Audi station wagon.... curata da Stefania Rispoli, dedicata alle due giovani artiste Camilla Alberti (, 1994) e ... E ancora nel Quartiere 4 tornerà l'col tunnel luminoso in piazza dell'Isolotto e le luci in ...Attimi di terrore questa mattina in via de Amicis, nel cuore di Milano. Un grosso albero è crollato all'improvviso sulle auto in sosta. Almeno quattro i mezzi coinvolti: una Opel di colore grigio è ...Un albero è crollato in strada a Milano in zona Sant'Ambrogio-via De Amicis travolgendo anche un paio di auto parcheggiate. Un forte boato ha accompagnato la ...