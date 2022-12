Migranti | quattro dispersi tra cui due bambini dopo un naufragio 164 persone a bordo della Geo Barents

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Sonogli sbarchi avvenuti nelle ultime ore a Lampedusa. A partire dall’alba di oggi, 5 dicembre, sono 144 lea essersi registrate sull’isola. Sulle diverse imbarcazioni intercettate c’erano gruppi di 33, 35, 33 e 43, fra cui 22 minorenni. Provenienti da Guinea, Mali, Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio e Senegal, tutti hanno dichiarato di essere partiti da Sfax in Tunisia. Ieri, a Lampedusa, si erano registrati cinque sbarchi con un totale di 202. All’hotspot, dove fino a sabato c’erano 76, adesso ci sono oltre 400 ospiti. Tra le 144salvate e portate sull’isola ci sono anche le 32 soccorseilavvenuto nella serata di ieri, 4 dicembre. Trentaseiviaggiavano a ...

dei 32salvati ieri sera, dopo che erano finiti in acqua perché il barchino di ferro sul quale viaggiavano verso Lampedusa è affondato, sono stati portati, subito dopo l'approdo a ...dei 32salvati ieri sera, dopo che erano finiti in acqua perché il barchino di ferro sul quale viaggiavano verso Lampedusa è affondato, sono stati portati, subito dopo l'approdo a ...AGRIGENTO - Quattro sbarchi, con un totale di 144 persone, si sono registrati a partire dall'alba a Lampedusa (Agrigento). Sui diversi barchini, ...Ennesima tragedia al largo di Lampedusa, dove ieri sera è affondata una barca di 6 metri carica di migranti. La guardia costiera è riuscita a mettere in salvo 32 persone, tra cui tre donne. Quattro di ...