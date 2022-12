Migranti | la nave di Msf torna a salvare vite | mentre ' affonda' la credibilità di Frontex

RaiNews

Domenica laGeo Barents, dell'ong Medici senza Frontiere, ha soccorso 74 persone, tra cui diversi bambini, che si trovavano nel mar Mediterraneo a bordo di un gommone in condizioni ...Tra domenica e lunedì le navi Geo Barents e Humanity 1, gestite rispettivamente dalle ong Medici senza Frontiere e SOS Humanity, hanno soccorso ... La nave Geo Barents, di nuovo in missione, salva 74 migranti partiti la notte scorsa dalla Libia La nave Geo Barents, dell’ong Medici senza Frontiere, ha soccorso 74 persone migranti, tra cui diversi bambini, che si trovavano nel mar Mediterraneo a bordo di un gommone in condizioni precarie: eran ...Gli uomini della Guardia Costiera hanno tratto in salvo 32 migranti, mentre si sono perse le tracce di 4 di loro, tra cui due bambini.