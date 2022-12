Marrucco | Credo che Hamsik possa avere un ruolo nel Napoli | ha un grande rapporto con Adl | città e tifosi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Fulvio,legale in Italia di Mareke Kalidou Koulibaly,ha parlato a Radio Kiss Kiss,di seguito le sue parole : " Sono in costante contatto con Marek eun futuro nella dirigenza delperché ha un gransia con De Laurentiis che con ie la. Koulibaly? La famiglia mi chiede ancora di, è rimasta legata allasoprattutto la moglie.che Koulibaly sarebbe felice di venire in Italia a festeggiare lo Scudetto del".

