Gli anelli del potere 2 è in lavorazione con sette new entry e alcune precise incognite

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Quali saranno i tempi produttivi e le novità de Glidel2? Sul tema ci sono diversi aggiornamenti e indizi sparsi tra post social e interviste a testate specializzate. Tutti da tenere d'occhio scrupolosamente. La prima stagione del prequel de Il signore deglisi è aperta su una giovane Galadriel comandante degli elfi del nord intenta a cercare (da sola) Sauron per tutta la Terra di Mezzo per provare che il nemico non era stato distrutto e c'erano ancora ragioni per combatterlo. Presto, la serie ci ha portato nel regno nel potente regno di Númenor e nelle miniere dei nani di Moria così come ci ha fatto conoscere gli antenati degli hobbit e gli umani che in passato erano stati servi dell'oscurità. I sospetti di Galadriel su Sauron si sono rapidamente rivelati fondati, tanto che è riuscita a convincere la regina di ...