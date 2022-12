Dai total look monocromatici agli accostamenti con i pezzi più insoliti dell’armadio

Leggi su amica

(Di lunedì 5 dicembre 2022) I pantaloni di pelle sono l’alternativa perfetta a quelli di lana durante l’inverno. Perché sono molto più caldi e morbidi di quanto si pensi. In più hanno in vantaggio di avere un grande fascino. Spaziando tra un appeal rock e un’altro più sofisticato. Sono tanti infatti i modelli di tendenza per la stagione fredda, ognuno con un suo stile e una sua personalità. E quindi ideali per costruire qualsiasi tipo di outfit, dal più casual al più elegante. Come abbinarli? Ecco cinque idee ispirate allo street style. Con giacca coordinata Un modo insolito di indossare i pantaloni di pelle è quello di abbinarli a un blazer coordinato, ovvero anch’esso in pelle e nello stesso colore. Ma niente di formale. Sotto nessuna camicia. Meglio indossare una metta o un pull in una tonalità a contrasto, per spezzare la monocromia. Ma il tocco finale che fa la differenza è quello di ...