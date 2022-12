Calcio | trovato un cadavere nel fiume Oglio

(Di lunedì 5 dicembre 2022). Macabro ritrovamento lunedì pomeriggio (5 dicembre) lungo le sponde delin territorio di. Le acque hanno restituito il corpo senza vita di un uomo, un maschio di circa 40 anni. Secondo le prime informazioni ilavrebbe un profondo taglio all’altezza della gola. Sul posto ci sono i carabinieri di Treviglio, i vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia e i Sommozzatori di Treviglio. L’allarme è scattato intorno alle 13.30. Il corpo è stato rilungo la sponda, sotto al ponte dell’alta velocità, all’altezza della Cascina Borella. In strada è stata rinvenuta un’auto parcheggiata in quel punto pare da diversi giorni. Seguono aggiornamenti.

BergamoNews.it

