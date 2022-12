Antonella Fiordelisi | il faccia a faccia con Antonino ed Edoardo | “Non l’ho fatto apposta”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022), ilconSpinalbese edDonnamaria: ecco cos’è accaduto in diretta, negli ultimi giorni in Casa ha deciso di indossare degli indumenti diSpinalbese. Il gesto della giovane gieffina ha smosso la gelosia del suo fidanzato. In diretta in super led,Spinalbese affrontano un confronto dopo l’accaduto. Leggi anche –> diretta grande fratello vip puntata di lunedi 5 dicembre Il confronto tra i tre gieffini: ecco cosa è emerso… “Perchè tu hai chiesto proprio aduna camicia?” chiede il conduttore, ...