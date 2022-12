Corriere della Sera

Saremo molto rigorosi,e vigili'. 'Con il governo- ha aggiunto l'assessore Sammartino - abbiamo già varato aiuti per 25 milioni a sostegno degli allevatori siciliani e oggi in ...Saremo molto rigorosi,e vigili'. 'Con il governo- ha aggiunto l'assessore Sammartino - abbiamo già varato aiuti per 25 milioni a sostegno degli allevatori siciliani e oggi in ... Schifani (FI): «Attenti all’autonomia. Zaia Io sono vicino a Emiliano e De Luca» Il governatore siciliano: «Servono misure compensative al Sud. Sono contro un’Italia a due velocità. Prima della riforma è necessaria la perequazione» ...Il governatore siciliano ha sottoscritto la petizione nazionale che sarà consegnata al ministro dell'Agricoltura ...