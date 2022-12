Pisa | incidente stradale | auto contro un albero Morta 69enne

Quattro feriti in ospedale, il minorenne è stato trasferito all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice ...A perdere la vita Patrizia Lunardini, 69 anni, di ...frazione del comune di Vicopisano (Pisa). L’impatto è stato molto violento e l’automobilista è morta sul colpo. La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio dei carabinieri che hanno eseguito i ...Incidente con due feriti nei pressi dei lavori in Fi-Pi-Li tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est nella carreggiata in direzione Pisa. Tre ambulanze ...