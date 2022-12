Pagelle Brescia Reggina 0-2 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 4 dicembre 2022) Lavince in trasferta agrazie alle reti di Fabbian e Menez nel primo quarto d’ora che chiudono il match nel primo tempo. Secondo tempo in cui la squadra di Inzaghi controlla il match confermando la 2^ posizione in classifica a -3 dal Frosinone. Nella prossima giornata ci sarà lo scontro diretto in casa della, che tenterà l’aggancio in vetta alla squadra di Fabio Grosso. Prima sconfitta stagionale in casa per ilche resta fermo a 23 punti in 6^ posizione. Nel prossimo turno la squadra di Clotet proverà a tornare alla vittoria in trasferta a Cosenza.(4-4-2): Andrenacci 6; Jallow 5, Papetti 5, Adorni 5,5, Mangraviti 5,5; Bertagnoli 5,5 (38? st Benali s.v), Viviani 6, Van De Looi 6 (28? st Nuamah 6), Ndoj 6; Ayé 5 (28? st Bianchi 6), Moreo 5,5. Allenatore: Clotet ...