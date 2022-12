Milan | Ibrahimovic | “Gioco per aiutare la squadra Sono qui per dare tutto”

... ZlatanL'attaccante del, Zlatan, è stato uno dei protagonisti di On the pitch, prodotto da MilanTv. La terza puntata del format è stata dedicata agli assist. Di ...Zlatan, attaccante del, ha parlato nella terza puntata del format "On the pitch" suTv Zlatan, attaccante del, ha parlato nella terza puntata del format "On the pitch" suTv. Le sue dichiarazioni: CONTRIBUTO: "Io sono uno che vuole aiutare in tutti i ...SERIE A - L'attaccante svedese parla ai microfoni di Milan TV: "Sono uno che vuole aiutare in tutti i modi, non ho l'ego di voler fare tutto io".Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato una bella intervista a Milan Tv: di seguito le sue dichiarazioni Intervenuto alla terza puntata del format “On the pitch” su Milan Tv, Zlatan Ib ...