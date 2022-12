L’Argentina esalta De Paul e boccia Lautaro

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 dicembre 2022) Le pagelle de Il Clarin del: promossi Dee Messi,Martinezto dopo aver sprecato due occasioni Il Clarin, noto giornale sportivo argentino, ha stilato le pagelle sulla prestazione dei singoli della Seleccion. Ecco i giudizi più significativi del giornalista Adrian Maladesky. LIONEL MESSI 9 – Ha aperto la partita con un colpo di genio. Nella ripresa, dopo il 2-0, ha fatto impazzire gli australiani con i suoi diabolici dribbling. In modalità imperiale. RODRIGO DE8 – Fondamentale nel raddoppio per la pressione che ha costretto all’errore il portiere avversario e che Julián Álvarez ha saputo capitalizzare. Ha giocato un fantastico secondo tempo EMILIANO MARTINEZ 7 – Un’uscita fondamentale sul finale per raggiungere la vittoria. Prima non aveva avuto ...