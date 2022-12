“La Juventus Spa andava sciolta” | l’accusa della Procura alla luce dei bilanci disastrati

(Di domenica 4 dicembre 2022) Laha “celato l’erosione del capitale sociale in ben due esercizi” secondo la, “circostanza che, al di là del valore del titolo, integra una causa di scioglimento”: nella misura cautelare richiesta dagli inquirenti per l’ex direttore sportivo del club bianconero Fabio Paratici e l’ex presidente Andrea Agnelli – poi respinta dal gip – si legge come la società “non avrebbe potuto operare” con i conti in disordine del 2018/2019 e 2020/2021 e non avrebbe neanche potuto essere quotata in borsa. “Insufficienti” i due aumenti di capitale da 700 milioni, secondo le carte, citate dal Fatto Quotidiano. Un appunto ritrovato durante le perquisizioni nella sede del club certifica come il tentativo di risanare i conti con nuove iniezioni di liquidità fosse fallito: “Riunione area sport 25.2.20… Aumento ...

... la procura arriva a definirle "fittizie", così come fittizi sarebbero stati diversi mandati per i procuratori: "Si è proceduto all'analisi delle posizioni debitorie dinei confronti di ...Per la procura di Torino, la"non avrebbe potuto operare" alla luce dei bilanci in profondo rosso del 2018/2019 e 2020/2021, né essere quotata in borsa. In un passaggio della misura cautelare respinta dal gip per l'ex ds ... «Con quei bilanci la Juve Spa doveva essere sciolta», l'accusa della procura sul rosso fantasma nei conti Secondo la Procura di Torino ben due bilanci della Juventus, quelli del 2018/2019 e del 2020/2021, “depurati dei benefici illeciti apportati dalle manovre correttive” avrebbero generato un “patrimonio ...La richiesta di rinvio a giudizio formulata oggi dalla Procura di Torino per l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e altri dodici dirigenti del club arriva a un anno [...]dall’avvio delle inda ...