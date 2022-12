Il messaggio di Pelé dall’ospedale | «Tranquilli | mi sento forte e con tanta speranza»

Leggi su open.online

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dopo la notizia del trasferimento nel reparto di cure palliative,è tornato ad aggiornare su Instagram i suoi fan sulle sue condizioni di salute. «Cari amici – scrive sul social network – vogliozzare tutti, pensate in positivo. Sono, cone continuo il trattamento di sempre». Poi i ringraziamenti al personale sanitario «per lo zelo con cui mi seguono». E ancora: «Ho molta molta fede in Dio, e ognidi amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali!». Insieme al, la leggenda del calcio ha poi pubblicato il bollettino medico dell’ospedale in cui si legge che il suo stato di salute è «stabile» e che la risposta ...