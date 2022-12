Ibrahimovic | «Mi piace aiutare gli altri a migliorare | non ho l’ego di voler fare tutto io»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 dicembre 2022) L’attaccante del Milan, Zlatan, è stato uno dei protagonisti di On the pitch, prodotto da MilanTv. La terza puntata del format è stata dedicata agli assist. Di seguito le sue dichiarazioni, tratte da Calciomercatoweb.com. Ha raccontato gli inizi della sua carriera all’Ajax. “Già in quell’epoca il Milan era incredibile, tutti volevano giocarci. Con tutti i grandi giocatori che c’erano e perquello che vincevano. Il mio Ajax era una squadra di talenti, tanti ci rispettavano, poi molti di quella squadra hanno avuto successo. Sono felice ed orgoglioso di aver giocato con quei giocatori e anche nell’Ajax, che è una grande scuola di calcio”. L’assist ‘più vecchio’ nella storia del Milan è proprio di. “Un record per vecchietti, io mi sento giovane, però è bello. L’importante per me è vincere la partita, io faccio ...