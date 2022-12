Uomini e Donne | Tina Cipollari e la gaffe in diretta | Maria la censura

Si restringe troppo la platea, a discapito della gran parte delle, che comunque hanno un ...cento dello stipendio andava previsto affiancandolo a un estensione del congedo anche per gli, ...Tra i premiatiche si sono adoperati per la sensibilizzazione alla prevenzione e che hanno sostenuto la realizzazione dei vari progetti della Onlus volti alla raccolta fondi. Tra i ...La protagonista di Uomini e Donne è stata cacciata via dal parterre del Trono Over Questa sarebbe l’indiscrezione che circola sempre più insistentemente dopo le ultime registrazioni del dating-show ...con l’intento di far conoscere gli uomini e le donne della Polizia di Stato nonché le attività che quotidianamente svolgono a sostegno della collettività. A tal scopo, gli ospiti hanno potuto accedere ...