Un ex Vippone condurrà l’Isola dei Famosi 2023? L’indiscrezione

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 3 dicembre 2022) Nel corso degli ultimi giorni, sembrano farsi sempre più insistenti le voci in merito al cambiamento del cast fisso della nuova edizione dedei. Indiscrezioni che rivelerebbero il fatto che le trattative in corso sono aperte, nonostante la macchina produttiva del reality show, si sia messa in moto già da diverse settimane. Difatti, una delle poche certezze che, numerose notizie di gossip avrebbero riportato ultimamente, riguarderebbero invece la conferma di Ilary Blasi al timone della conduzione. E se da un lato non sarebbero stati ancora confermati gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, dall’altro non sarebbero nemmeno ancora trapelati i nomi che li sostituirebbero. E, intanto, ecco spuntare una indiscrezione anche su Alvin. Ecco di cosa si tratta.sudei ...