Traffico Roma del 03-12-2022 ore 13 | 30

(Di sabato 3 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sta migliorando sensibilmente la situazione della viabilità adopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul hinterland capitolino con pioggia anche di forte in moltissimi gli allagamenti in registrati diversi gli interventi da parte della polizia locale dei Vigili del Fuoco particolarmente colpito il quadrante est ma sono stati riscontrati problemi Un po’ comunque però da gamenti via della Magliana resta chiusa tra via del Fosso della Magliana via Alessandro Marchetti dentro al Portuense difficoltà appena allagamenti in piazzale Eugenio Morelli allagamenti anche al centro Piazza di Porta Capena a ridosso di via dei Cerchi all’ottavo Municipio nel quartiere San Paolo dove Viale Giustiniano Imperatore chiuso in prossimità di viale della villa di Lucina con deviazione in via Galba mentre nella zona ...