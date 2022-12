Traffico Roma del 03-12-2022 ore 10 | 30

Per chi arriva da Albinea verso Casina, ilcontinuerà dunque ed essere deviato su via Marconi e via. Per chi arriva da Casina diretto ad Albinea, su via Marconi e quindi sulla Sp 63.Ilè stato deviato verso ponte, rendendo impossibile raggiungere Oltrisarco . Notevoli i disagi nella mattinata di sabato con il grande afflusso di veicoli da Bolzano sud anche per ...Arrivano a Roma i nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti su strada. Sono più grandi e capienti, non si potranno spostare nè rovesciare e avranno una nuova forma a campana ...Un vero e proprio acquazzone che sta mettendo in crisi Roma e la provincia. Strade allagate, traffico in tilt e fiumi d’acqua per le strade. Questa la situazione in alcune delle zone più colpite come ...