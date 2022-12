Strage di ragazzi in Umbria Il sindaco di Città di Castello | Annulliamo tutti gli eventi

La decisione del primo cittadino Luca Secondi in seguito all'incidente in cui hanno perso la vita 4 giovanissimi, tra i 17 e i 22 ...Un'automobile schiacciata come una lattina e dentro quattrodi Città di Castello, tutti ... Due al momento sono le ipotesi, infatti, più attendibili per ricostruire la dinamica della: un ...L'incidente costato la vita a quattro ragazzi a San Giustino Umbro ha sconvolto la comunità di San Sepolcro (le due citadine sono attigge) come avvenne quasi 23 anni fa per ...La decisione del primo cittadino Luca Secondi in seguito all'incidente in cui hanno perso la vita 4 giovanissimi, tra i 17 e i 22 anni.