Start list discesa maschile sabato Beaver Creek 2022 | gli italiani in gara e i pettorali di partenza

(Di sabato 3 dicembre 2022) Lae ididella secondadi, valida per la Coppa del Mondo/2023 di sci alpino e in programma3 dicembre nella serata italiana. Dopo la cancellazione della primaper maltempo, gli organizzatori statunitensi ci riprovano: stavolta sembra si possa gareggiare. Tra gli azzurri impegnati negli Stati Uniti Matteo Marsaglia partirà col pettorale numero 3, Dominik Paris avrà il nono. Presenti anche Christoph Innerhofer, Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Pietro Zazzi e Giovanni Franzoni. Di seguito lacompleta con idi ...

SEGUI LA DIRETTA LAIL CALENDARIO COMPLETO Diretta tv - Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che ...SEGUI LA DIRETTA LAIL CALENDARIO COMPLETO Diretta tv - Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che ...La start list della discesa maschile di sabato di Beaver Creek 2022: gli italiani in gara e i pettorali di partenza ...