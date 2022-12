Riscatto Vittozzi | 2° posto nella Sprint e nuova leader della classifica

(Di sabato 3 dicembre 2022) Grande conferma di Lisa, che a Kontiolhati (Finlandia) si scopre anchedi Coppa del Mondo. La friulana è secondavinta dall'austriaca Lisa Hauser in 20'39'5 a zero errori: ...

Pettorale giallo Con questo secondo podio (il primo nell'Individuale), laadesso è in testa e potrà partire col pettorale giallo domani nell'Inseguimento, mentre Dorothea avrà lo stesso ...Pietro Ioia ha rappresentato in questi anni l'esempio del: un ex detenuto redento, poi ... in tutto 12 indagati, anche la moglie di Ioia , Giuseppina, che dalla sua pagina social ...È stata una giornata dalle forti emozioni per Lisa Vittozzi, che dopo aver vissuto due anni all’interno di un tunnel, ha iniziato la stagione 2022/23 con uno splendido podio, conquistando il terzo pos ...