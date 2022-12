Pd | Nardella | ' no a scissioni | dobbiamo tenere insieme una grande famiglia'

(Di sabato 3 dicembre 2022) Roma, 3 dic (Adnkronos) - "Qualunque cosa succede, rimango nel mio partito. Non è stato facile per molti di noi rifiutare proposte, ho fondato il Pd 15 anni fa, ci credo ancora più di prima. Chiunque dovesse essere segretario avrà rispetto, supporto leale. Se dopo 2non siamo più capaci diunanon ci meritiamo di chiamarci Pd". Lo ha detto Dario, a proposito del Congresso Pd.

Le'Per evitarle non basta demonizzarle. Parlo di identità per evitare rotture'. Le ... il giorno prima, dovrebbe essere annunciato il tandem Bonaccini -, con il secondo ...E anche a proposito delle possibili, Darioè stato molto vago: " Se il tema è la resa dei conti , le vendette, il rischio che ci sia qualche frattura c'è ma non si deve fare ...Il governatore cita l'Ulivo di Prodi e spiega: "Le liste per le prossime politiche saranno scelte dai territori". E sulle correnti: "Se ...Roma, 3 dic (Adnkronos) – “Qualunque cosa succede, rimango nel mio partito. Non è stato facile per molti di noi rifiutare proposte, ho fondato il Pd 15 anni fa, ci credo ancora più di prima. Chiunque ...