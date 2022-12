Myrta Merlino | a La7 tira un’aria pesante | trasloco a Mediaset? Cairo smentisce Ma i retroscena…

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il comunicato del sindacato di La7 controha aperto una finestra sull’aria chea La7 tra la conduttrice napoletana alla guida del talk mattutino dal 2011 e i suoi collaboratori: e quello che è venuto fuori fa ipotizzare un clima irrespirabile. La tensione, in quello studio della rete disembra doversi tagliare con il coltello, ma per ora, tutti parlano, tranne la diretta interessata che, al momento, si attiene a un rigoroso silenzio sul caso. L’aria cheintorno aPer lei, o meglio, su di lei, al momento parla il comunicato sindacale ufficiale che è stato rilasciato giovedì 1° dicembre dalla Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria, ndr), redatto a seguito di un incontro del 30 novembre, che ha riportato all’Azienda le ...

